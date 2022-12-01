Новосибирский СК просит полицию передать им материалы дела о жестком столкновении трамваев. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

СК РФ Новосибирской области выступил с ходатайством о передаче материалов по факту жёсткого ДТП с трамваями. Авария произошла вечером 30 ноября в Кировском районе города. В ней пострадали 16 человек. Двоих госпитализировали с серьёзными травмами.

– Для установления всех обстоятельств ДТП руководство СУ СК России по НСО перед прокурором города инициировало вопрос о передаче материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального СУ, – говорится в сообщении Следственного комитета.

В СК проводят проверку по факту случившегося. После которой примут решение в соответствии с законом.

Ранее пострадавший в аварии с трамваями рассказал, что происходило в салоне перед ДТП, а также раскрыл подробности страшной аварии.

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