Погибла семья из трех человек: в Барнауле произошел страшный пожар

В тушении пожара участвовали семь спецмашин и более 20 человек личного состава. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В четверг, 1 декабря, в Барнауле загорелся частный дом. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили тела троих человек, пишет Amic.

ЧП случилось в 04:25 по улице Анатолия. Когда на место прибыл первый пожарно-спасательный расчет, огонь уже объял потолочное перекрытие.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила около 25 метров квадратных. В ликвидации возгорания участвовали семь спецмашин и более 20 человек личного состава.

Личности погибших удалось установить. Оказалось, что ЧП унесло жизни супружеской пары и их 14-летней дочери…

− По факту гибели при пожаре трех человек возбуждено уголовное дело, − отметили в публикации.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты – они выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причину пожара.

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