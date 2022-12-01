Новосибирску выделят федеральные средства на реконструкцию Музея имени Кондратюка. Фото: МАУК "Музей Новосибирска".

В четверг, 1 декабря, стало известно, что в Новосибирске отреставрируют Музей имени Кондратюка. На эти цели средства выделили из федерального бюджета. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, несколько лет здание простояло в законсервированном состоянии. Теперь требуется полная реконструкция.

– Мы получили подтверждение о федеральном финансировании. То есть мы входим в этот проект, – пояснил мэр, – у нас есть ПСД, – добавил Анатолий Локоть.

Мэр также поблагодарил Владимира Джанибекова, летчика-космонавта, возглавляющего Ассоциацию музеев космонавтики РФ. Градоначальник отметил, что он оказал весомое содействие тому, чтобы Музей Кондратюка вошел в федеральный проект.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber