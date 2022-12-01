В мэрии Новосибирска обсудили вопросы профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза

Накануне Дня борьбы со СПИДом в мэрии Новосибирска прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом. В преддверии этой даты в мэрии Новосибирска прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. На нем обсудили важные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции и качества помощи инфицированным.

Заседание прошло под руководством председателя комиссии, заместителя мэра города Валерия Шварцкоппа, заместителей председателя - начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой и заместителя начальника управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лады Самойловой.

Важным этапом борьбы с болезнью врачи считают ее раннее выявление. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Важным этапом борьбы с недугом является его раннее выявление. Помогают в этом мобильные экспресс-лаборатории. Для того чтобы все желающие горожане могли анонимно пройти тестирование, Центр по профилактике и борьбе со СПИД министерства здравоохранения Новосибирской области и мэрия города Новосибирска при поддержке департамента по социальной политике организуют выезд передвижных пунктов.

Автомобили-лаборатории выезжают в разные районы Новосибирска не менее 10 раз в месяц. Найти график их работы и места размещения можно на официальном сайте Новосибирска и информационных ресурсах департамента по социальной политике. Пройти скрининговое тестирование и получить результат можно всего за 15 минут.

Также эксперты на встрече обсуждали рост заболеваемости туберкулезом. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

По данным за этот год, заболеваемость СПИДом растет среди горожан старше 35 лет и особенно - в возрасте от 40 лет.

Также эксперты на встрече обсуждали рост заболеваемости туберкулезом. Несмотря на увеличение профилактических осмотров и снижение смертности, заболеваемость в области превышает средний показатель по России. В группу риска входят ВИЧ-инфицированные, больные, которые принимают препараты, снижающие иммунитет, горожане, которые перенесли COVID-19. По мнению главного врача Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы, главного внештатного специалиста-фтизиатра министерства здравоохранения НСО Анны Пятибратовой, эти категории населения должны пройти профилактический осмотр в первую очередь.