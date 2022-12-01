Выживал на 3 тысячи рублей: стало известно, зачем Тимур Родригез приезжал в Новосибирск летом

Стало известно, зачем Тимур Родригез приезжал в Новосибирск. Фото: стоп-кадр телеканала "Пятница".

Стало известно, зачем певец, телеведущий и стендап-комик Тимур Родригез приезжал в Новосибирск летом. Напомним, звезду в гавайской рубашке и соломенной шляпе заметили на улицах города в начале июля.

Тогда горожане предположили, что Родригез приехал на съемки «Орла и Решки», и почти оказались правы. В Новосибирске снимали новый выпуск передачи «РуссоЭкспрессо», в которой блогер Роман Каграманов и комик путешествуют по Транссибирской магистрали, заглядывая в российские города.

В передаче на телеканале «Пятница» Новосибирск назвали самым креативным городом из-за частой смены названий. Тимур Родригез получил всего 3 тысячи рублей, чтобы обойти все достопримечательности. Он оценил городское метро, витражи в подземке и колесо обозрения на Речном вокзале, ресторанный дворик на площади Ленина.

Тимур заночевал в хостеле «Купеческий двор», а на следующий день посетил арт-пространство на улице Фабричной и съездил в Академгородок.

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