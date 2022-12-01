В Новосибирской области в страшном пожаре погибли 57-летний мужчина и его молодая сожительница. Фото: СК РФ НСО.

Жуткий пожар в Ордынском районе Новосибирской области унес жизни двоих человек: 57-летнего мужчины и его 38-летней сожительницы. Тела нашли в ходе тушения огня в частном доме в рабочем поселке Ордынское. На месте работали сотрудники МЧС и Следственного комитета. Произошло ЧП 30 ноября.

– Следователи проводят проверку после гибели двух человек. Назначены судебные экспертизы, чтобы установить точную причину смерти сожителей. А также для того, чтобы определить, почему произошло возгорания. После проверки примут решение в соответствии с законом, – передаёт СК РФ по Новосибирской области.

На кадрах, которые опубликовали следователи, видно, что огонь почти полностью уничтожил дом. Остались лишь обугленные стены.

Ранее в МЧС предупреждали, что зимой растет число пожаров в частном жилом секторе. Связано это с перегрузкой сети при использовании приборов обогрева. Кроме того, люди часто используют неисправные обогреватели и печи. Это запрещено и чревато фатальными последствиями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber