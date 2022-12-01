Мэр Анатолий Локоть прокомментировал уборку тротуаров в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал качество уборки тротуаров в Новосибирске. Об этом градоначальник сказал на пресс-конференции 1 декабря. Анатолий Локоть напомнил, что в Новосибирске для противогололёдного покрытия дорог применяют «Бионорд».

– У нас есть дороги, за которые отвечают аутсорсеры. Ситуация удовлетворительная, – пояснил мэр.

Ранее в мэрии города опровергли причастность «Бионорда» к слякоти на дорогах. Её, по информации властей, провоцируют спецтехника и большегрузы. Они перевозят грязь на кузовах и колесах. Также она появляется в результате применения нерастворимых пескосоляных смесей для обработки дорог.

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