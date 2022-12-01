Новосибирский бизнесмен попал в суд за создание сети игорных клубов возле остановок

Нелегальные игровые клубы проработали три года Фото: Юрий СОКОЛОВ

В Новосибирске начали судить предпринимателя, создавшего сеть игорных клубов в Октябрьском районе. Еще в 2019 году обвиняемый собрал банду и снял пять помещений для незаконного бизнеса.

37-летний предприниматель открыл игорные клубы недалеко от остановок общественного транспорта «Никитина», «Завод Труд», «Речной вокзал», «Октябрьский универмаг». Для работы в сети он нанял 9 знакомых в качестве администраторов и охранников, а также поставил оборудование.

Полиция закрыла сеть игорных клубов в мае 2022 года.

- Организатор и другие участники преступлений признали свою вину в полном объеме, следователем предъявлено 10 обвинений по статье о незаконной организации азартных игр группой лиц. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Юлия Штанько.

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