Мэр Новосибирска заявил о служебной проверке после ДТП с трамваями, где пострадали 16 человек

Мэр Анатолий Локоть сообщил о служебной проверке после столкновения трамваев. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о запланированной служебной проверке в Горэлектротранспорте после ДТП с 16-ю пострадавшими. Проверка выявит причину столкновения, уточнил градоначальник на часе прессы в четверг, 1 декабря.

– Я дал сегодня утром получение руководителю ГЭТ и начальнику департамента транспорта составить комиссию и заниматься расследованием, служебной проверкой, – отметил Анатолий Локоть.

Также глава города подчеркнул, что ДТП произошло из-за движения трамвая без управления. Служебная проверка установит, была ли это техническая причина, либо авария произошла по вине водителя.

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