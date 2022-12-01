В Новосибирске «Хонда» сбила 10-летнего ребенка. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Ленинском районе Новосибирска «Хонда» сбила 10-летнего ребенка. ДТП произошло рано утром 1 декабря. О нем сообщили в городской Госавтоинспекции.

– Водитель 1987 года рождения ехал в сторону Бийской улицы. У дома 242 на улице Титова сбил несовершеннолетнего пешехода. Он переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, – говорится в сообщении ГИБДД.

Мальчик 2012 года рождения получил различные травмы. В больницу его увезла скорая помощь.

В полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

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