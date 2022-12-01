В банкоматах Сбера доступно пополнение карт МИР любых банков без комиссии

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Кроме того, в банкоматах нет ограничений по вносимой сумме за одну транзакцию – по сути, клиент ограничен только конструктивными особенностями модуля приема наличных. Большинство моделей банкоматов Сбера позволяют единовременно принять до 200 купюр – таким образом, можно внести до 1 миллиона рублей за одну транзакцию.

Зачисление средств происходит в реальном времени, и денежные средства становятся доступны для пользования сразу после завершения транзакции.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Сбербанк продолжает модернизацию своей сети устройств самообслуживания – сегодня в наших банкоматах с функцией ресайклинга доступно пополнение карт платежной системы МИР, эмитированных любым банком на территории России. Таких устройств в Новосибирской области уже более 700 штук, что составляет более 93% от общего количества.