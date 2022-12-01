В Новосибирске на улице Мира трамвай слетел с рельсов. Фото: стоп-кадр.
Очередное ДТП с трамваем произошло в Новосибирске. Утром в четверг, 1 декабря, маршрут № 15 слетел с путей. О происшествии в соцсети рассказали очевидцы. Они сняли последствия аварии на видео.
– Трамвай №15 слетел с путей на улице Мира в сторону «Меги», – написали в группе «АСТ-54».
По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших в отличие от того, что произошло накануне. Напомним, в жестком столкновении двух трамваев в Новосибирске пострадали 16 человек. Двоих госпитализировали с серьёзными травмами.
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