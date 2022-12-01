В новосибирском аэропорту полицейские задержали пьяного дебошира, летевшего домой с вахты

В Новосибирске задержан пьяный авиадебошир. Фото: УТ МВД по СФО.
В новосибирском аэропорту Толмачево задержали 42-летнего жителя Кемеровской области. Он устроил пьяный дебош на борту самолета, обматерил членов экипажа и избил бортпроводника. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Мужчина возвращался домой после вахты на Дальнем Востоке. Ранее он был судим за угрозу убийством и истязание.
В Новосибирске сразу после приземления самолета транспортные полицейские забрали дебошира в дежурную часть. Там на него составили административный протокол. Кроме того, вахтовику грозит уголовная ответственность за хулиганство.
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