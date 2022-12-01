Двух человек госпитализировали после столкновения трамваев в Новосибирске

Двух человек госпитализировали после столкновения двух трамваев в Новосибирске. Фото: ГИБДД Новосибирск.

В Новосибирске двух человек госпитализировали после жуткого столкновения двух трамваев в Новосибирске. Об этом рассказали в Минздраве Новосибирской области утром, 1 декабря.

– На утро число тех, кто обратился за медицинской помощью после ДТП – 16 человек. После обследования врачи госпитализировали двоих. Состояние обоих пострадавших – стабильное, средней степени тяжести. Им оказывают необходимую помощь, – говорится в сообщении Минздрава.

Остальных, кто тоже пострадал в ДТП, осмотрели и отправили на амбулаторное лечение.

Ранее КП-Новосибирск писала, что у одного из двух тех, кого госпитализировали, сломана голень. У второго – ушиб головного мозга.

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