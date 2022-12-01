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НовостиОбщество1 декабря 2022 3:00

В Монголию за год экспортировали более 20,5 миллионов куриных яиц из Новосибирской области

Это в пять раз больше, чем в прошлом году
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Куриные яйца из Новосибирской области доставляют в Монголию крупными партиями.

Куриные яйца из Новосибирской области доставляют в Монголию крупными партиями.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году из Новосибирской области в Монголию доставили 70 партий товара с миллионами куриных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

В конце ноября общий объем экспорта достиг 20 миллионов 836 тысяч штук. Это в 5 раз больше результатов 2021 года.

Страна-импортер довольна сотрудничеством: куриные яйца с ферм Новосибирской области соответствуют всем требованиям качества в Монголии, отметили в управлении.

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