В Монголию за год экспортировали более 20,5 миллионов куриных яиц из Новосибирской области

Куриные яйца из Новосибирской области доставляют в Монголию крупными партиями.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В 2022 году из Новосибирской области в Монголию доставили 70 партий товара с миллионами куриных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.
В конце ноября общий объем экспорта достиг 20 миллионов 836 тысяч штук. Это в 5 раз больше результатов 2021 года.
Страна-импортер довольна сотрудничеством: куриные яйца с ферм Новосибирской области соответствуют всем требованиям качества в Монголии, отметили в управлении.
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