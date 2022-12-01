Дом многодетной семьи загорелся посреди ночи под Новосибирском

Под Новосибирском загорелся дом многодетной семьи.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В поселке Чистоозерное Новосибирской области вспыхнул частный жилой дом, где спали дети. Причиной стало нарушение эксплуатации печного отопления, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.
В доме был установлен датчик дыма. Пожарный извещатель сработал 30 ноября в 03:56 и разбудил спящих несовершеннолетних детей и взрослого.
Загорелась стена на кухне. Прибывшие на вызов пожарные быстро справились с огнем. Никто не пострадал.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в области вспыхнул 100-летний дом на шесть семей.
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