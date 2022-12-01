Пробки в 6 баллов затруднили движение по улицам Новосибирска утром 1 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск утром 1 декабря улицы сковали пробки в 6 баллов. Судя по карте «2ГИС», заторы на многих участках. Так, пробки на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Широкой, Ватутина, Котовского и Станиславского.

Заторы на Троллейной, Немировича-Данченко, Блюхера, Советском шоссе, улицах Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.

На правом берегу сложно проехать по Большевистской улице, Никитина, Восход и Кирова. Заторы на Красном проспекте и на Мочищенском шоссе.

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