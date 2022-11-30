В Барнауле за ноябрь с обморожением в больницу обратились 23 человека

За ноябрь в стационар с обморожением положили 8 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С приходом в Барнаул морозов в больницы стали чаще обращаться с обморожением. Первые случаи зафиксировали 7 ноября. К концу месяца количество пациентов с холодной травмой перевалило за два десятка.
— На сегодняшний день к нам обратилось 23 человека, из них восемь находится в стационаре. И как правило 90 процентов обращений в наше учреждение с холодовой травмой связано с употреблением алкогольных напитков, — передает слова исполняющего обязанности заведующего ожоговым отделением Дениса Иванова сетевое издание «Толк».
По словам специалистов, при обморожении пострадавшего нужно переместить в теплое помещение, дать теплое питье и теплоизолировать поврежденные участки, растирать их ни в коем случае нельзя.
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