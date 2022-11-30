«Ударился головой о поручень, сломал палец»: новосибирец, пострадавший в ДТП с двумя трамваями, рассказал об аварии

Мужчина ударился головой о поручень и сломал палец. Фото: ГИБДД по НСО

Дочь одного из пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Новосибирске рассказала о произошедшем. Напомним, что авария произошла вечером в пятницу, 30 ноября. На перекрестке Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев трамвай №8 на скорости влетел в остановившийся на «красный» трамвай №15.

— По словам отца, ехал он стоя. Когда произошел удар, и все пассажиры резко «полетели», отец ударился головой о поручень и упал на ноги. Он сильно ушиб ногу и руку, — рассказала КП-Новосибирск дочь пострадавшего.

Когда двери трамвая открылись, отец девушки пытался выйти, но у него сильно кружилась голова и было очень плохо.

— Отец вызвал скорую, чтобы оценить свое физическое состояние и зафиксировать ушибы. По информации из больницы, у него сломан палец и ушиб мягкий тканей, — добавила девушка.

Напомним, что по последним данным в ДТП пострадало 16 человек, 11 из них увезли в больницу, остальные самостоятельно обратились в приемный покой. Тяжелые травмы получили только два человека: у одного сломана голень, у второго — ушиб головного мозга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер