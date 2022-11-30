Новосибирский завод представит реабилитационную дорожку на форуме в Москве

На обычной дорожке можно заниматься спортом для удовольствия, реабилитационная - создана специально для восстановления опорно-двигательного аппарата.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский завод «ТифлоТехника» представит дорожку для реабилитации опорно-двигательного аппарата на vii Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Мероприятие пройдет в Москве с 30 ноября по 2 декабря 2022 года.
В форуме примут участие представители 12 регионов страны. Эта площадка позволит специалистам представить свои проекты и научные разработки в сфере реабилитационной индустрии. В том числе — для оптимального замещения ушедших с российского рынка западных технологий.
В рамках форума также пройдет чемпионат России по Кибатлетике, церемония награждения премии «Надежда на технологии», «Детско-родительский день» и масштабная выставка, на которой отечественные предприятия-производители реабилитационной индустрии представят широкий ассортимент производимой продукции из отечественного сырья и комплектующих.
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