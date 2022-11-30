Момент столкновения двух трамваев в Новосибирске, в котором пострадало 15 человек, попал на видео

Момент столкновения попал на видео. Фото: Предоставлено очевидцем

В соцсетях появилось видео столкновения двух трамваев в Новосибирске, в котором пострадало 15 человек. Напомним, что ЧП произошло вечером в среду, 30 ноября. По словам очевидцев, у трамвая №8 выбило пробки при экстренном торможении из-за вылетевшей на пути иномарки. В итоге по скользким рельсам, как на коньках по льду, он пролетел целый квартал и врезался в остановившейся на светофоре трамвай №15.

— Удар произошёл на скорости около 80 км/ч, — рассказал сообщил телеграм-канал «АСТ 54 Black».

Напомним, что по последним данным за медпомощью обратилось 16 человек. Только двое из них получили серьезные травмы. Один — перелом голени, второй — ушиб головного мозга.

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