На улице Ленина включили подсветку. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске на улице Ленина попробовали включить новогоднюю подсветку. Напомним, на этих новогодних праздниках улицу сделают пешеходной. «Потолок» из гирлянд — один из элементов украшения к торжеству, сделанный по московскому образцу.

В городе уже также установили и нарядили главную новогоднюю елку. На ней гирлянды планировалось зажечь 1 декабря. Украшения также появились в Театральном и Первомайском сквере и на Михайловской набережной.

В этом году она будет пешеходной на период праздников. Фото: читатели КП-Новосибирск

В этом году большую часть новогодних мероприятий было решено отменить. Не будет проводиться и традиционный праздничный салют. Для новосибирцев выступят местные творческие коллективы и будут организованы ярмарки. Особое внимание будет уделено праздничным мероприятиям для детей. В том числе — детей мобилизованных сибиряков и ребятишек, эвакуированных из ЛНР и ДНР.

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