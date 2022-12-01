Зима в Новосибирске начнется с морозов под -30 градусов

В Сибири наступила морозная зима. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Первый день зимы Новосибирск встретит морозом до -30 ночью и -20 днем. Такой прогноз погоды опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

- Ночью температура опустится до -26...-28 градусов, днем потеплеет до -19…-21. Будет небольшая облачность, без осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица. Скорость северо-восточного ветра может достигать 7 метров в секунду, - сообщили синоптики.

По Новосибирской области температура ночью может опуститься до -34 градусов, а днем – до -23. Будет также без осадков, на дорогах – скользко.

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