Зима в Новосибирске начнется с морозов под -30 градусов

В Сибири наступила морозная зима.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Первый день зимы Новосибирск встретит морозом до -30 ночью и -20 днем. Такой прогноз погоды опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.
- Ночью температура опустится до -26...-28 градусов, днем потеплеет до -19…-21. Будет небольшая облачность, без осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица. Скорость северо-восточного ветра может достигать 7 метров в секунду, - сообщили синоптики.
По Новосибирской области температура ночью может опуститься до -34 градусов, а днем – до -23. Будет также без осадков, на дорогах – скользко.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер