Дело о насилии над двухлетним мальчиком в Новосибирской области передали в суд

Дело передано в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело 18-летнего парня, которого обвиняют в сексуальном насилии над 2-летним пасынком, передали в суд. Напомним, что скандал разразился в августе 2022 года в Барабинске Новосибирской области. По словам местных жителей, о насилии над ребёнком узнали в больнице. Мама повела мальчика к педиатру, и во время осмотра у ребенка обнаружили серьезные повреждения. Врач, как и полагается, сообщил в полицию.

— Уголовное дело направлено в суд, ведется судебное следствие, — сообщили КП-Новосибирск в региональном Следственном комитете.

Уголовное дело было возбуждено не только в отношении парня. Под следствие попали сотрудники органов опеки. По поручению главы СКР было возбуждено уголовное дело по статье за халатность.

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