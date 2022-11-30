В СК подтвердили информацию о задержании полицейского в Новосибирске

Полицейского задержали за получение взятки. Фото: "АСТ-54"

В новосибирском Следственном комитете подтвердили информацию о задержании участкового по подозрению во взяточничестве. Если вина полицейского будет доказана, ему грозит до 8 лет колонии со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

— По версии следствия, днем 29 ноября сотрудник полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей по выявлению и пресечению административных правонарушений в одной из квартир в Советском районе Новосибирска, попросил 20 тысяч рублей у мужчины, проживающего там без регистрации, в обмен на несоставление протокола, — рассказали в региональном СК.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Новосибирской области. Если вина участкового будет доказана, его уволят из органов.

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