Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов назвал группы риска по «свиному» гриппу

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, кто находится в группе риска по заболеваемости вирусами гриппа. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, кто находится в группе риска по заболеваемости вирусами гриппа, в том числе — той его разновидности, которую в народе называют «свиным». В регионе Роспотребнадзор уже зарегистрировал несколько случаев заболевания этими вирусами.

— В группу риска тяжелого течения гриппозного заболевания входят те же, кто находится в группе риска тяжёлого течения и смертности от заболевания нынешним коронавирусом. То есть — пожилые люди, люди с серьезными хроническими заболеваниями почек, сердца, печени, а также больные диабетом I или II типа. Это касается и людей с пересаженными органами, поскольку они пьют препараты, ослабляющие иммунитет, — пояснил КП-Новосибирск вирусолог, доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетёсов.

Симптоматика заболевания вирусами гриппа во многом совпадает с симптомами заболевания субвариантами Омикрона коронавируса. У людей появляется головная боль, кашель, насморк, боль в горле и повышенная температура. Еще в некоторых случаях бывает диарея, рвота и боль в животе. При заболевании людей из вышеуказанных групп риска особенно тяжело поражаются органы дыхания и сердечно-сосудистая система. Поэтому в такое время ношение масок в общественных местах весьма целесообразно.

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