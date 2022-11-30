Школьникам из Барнаула предложили чинить квадрокоптеры для спецоперации

Дроны планировали восстанавливать на инженерном кружке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Барнаульские школьники решили чинить сломанные квадрокоптеры и отправлять их в зону СВО. Но идею временно оставили из-за сложившихся обстоятельств, пишет Amic.

Речь идет о школе №53. Дроны планировали восстанавливать на инженерном кружке.

Однако выяснилось, что преподаватель данного кружка принял решение уволиться. Мужчина сообщил о переезде в другой регион.

− От идеи мы отказались, преподавателя искать не будем, − отметила директор Юлия Галкина.

Вполне возможно, что школьники воплотят в жизнь какую-то другую полезную задумку.

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