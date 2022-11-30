Новосибирская прокуратура проверила общежитие НГУ после жалоб студентов на холод

Ректору НГУ внесено представление об устранении нарушений закона. Фото: прокуратура НСО

Новосибирская прокуратура проверила общежитие НГУ №10, жильцы которого пожаловались на низкую температуру в комнатах.

— Выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, температура воздуха в комнатах, где живут студенты университета, не соответствует нормативным требованиям. По результатам проверки ректору НГУ внесено представление об устранении нарушений закона, — пояснили в региональной прокуратуре.

Напомним, что, по сообщению пресс-службы университета, температура на тепловой станции на 35 градусов меньше нормы, поэтому в общежитиях и корпусах холодно. Иногда из-за низких температур занятия отменяют вовсе. Так было 28 ноября. Температура в одном из учебных корпусов составила всего +13 градусов.

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