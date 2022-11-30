В Новосибирской области за год отремонтировали пять мостов

В 2022 году благоустройство начали проводить на семи объектах. Фото: Дороги НСО

В 2022 году в регионе отремонтировали пять мостов. Они расположены в Новосибирском, Чулымском, Колыванском, Куйбышевском и Коченевском районах, рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог НСО.

Работы в рамках нацпроекта завершены на четырех объектах. Это мосты через реки Издревая, Сума, Оёш и Угурманка.

Также ремонт выполнен на мосту через реку Шариха в Коченевском районе. В общей сложности благоустройство начали проводить на семи объектах в 2022 году.

− Переходящие объекты − мост через Ирмень и мост через реку Шарап в Ордынском районе, сдадут в 2023 году, − отметили в публикации.

В планах на следующий год отремонтировать мостовые переходы в Венгеровском, Болотнинском, Купинском и Тогучинском районах.

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