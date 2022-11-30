На тренировочной арене нового ЛДС в Новосибирске начали устанавливать хоккейные борта

Современные хоккейные борта монтируют на тренировочной арене нового ЛДС. Фото: правительство НСО

Современные хоккейные борта монтируют на тренировочной арене нового ЛДС. Об этом сообщили в правительстве региона.

Работы проводит монтажная бригада из Санкт-Петербурга. После установки бортов подрядчик − ГАУ НСО «Арена», начнет наносить на поле разметку. Для этого будет использоваться высокотехнологичная износоустойчивая краска, произведенная в Канаде.

− Борта позволяют трансформировать арену под неледовые мероприятия за несколько часов. При этом возможно установить корты трех разных размеров: 60х26, 60х28 и 60х30, − отметили в публикации.

Конструкция состоит из прозрачного акрилового остекления с упрочнением по обеим сторонам. В скором времени борта установят и на основной арене.

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