На тренировочной арене нового ЛДС в Новосибирске начали устанавливать хоккейные борта

Современные хоккейные борта монтируют на тренировочной арене нового ЛДС. Фото: правительство НСО
Современные хоккейные борта монтируют на тренировочной арене нового ЛДС. Об этом сообщили в правительстве региона.
Работы проводит монтажная бригада из Санкт-Петербурга. После установки бортов подрядчик − ГАУ НСО «Арена», начнет наносить на поле разметку. Для этого будет использоваться высокотехнологичная износоустойчивая краска, произведенная в Канаде.
− Борта позволяют трансформировать арену под неледовые мероприятия за несколько часов. При этом возможно установить корты трех разных размеров: 60х26, 60х28 и 60х30, − отметили в публикации.
Конструкция состоит из прозрачного акрилового остекления с упрочнением по обеим сторонам. В скором времени борта установят и на основной арене.
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