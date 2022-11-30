Под Новосибирском разыскивают сбежавшего с места ДТП фокстерьера

В Бердске разыскивают фокстерьера по кличке Хантер, пропавшего с места ДТП. Фото: предоставлено героями материала

В Бердске разыскивают фокстерьера по кличке Хантер, пропавшего с места ДТП. Пес ехал в машине со своим хозяином: тот в аварии не выжил, а собака пропала.

— ДТП случилось 25 ноября на 38 километре трассы Р-256, на участке со стороны улицы Ленина в сторону улицы Барнаульская. Водитель погиб, а пес, который ехал с ним в машине — пропал, — пояснили КП-Новосибирск разыскивающие собаку люди. — Может быть, Хантер убежал, а может быть — кто-то подобрал его на трассе и приютил. Нам очень важно найти любимца!

Если вы знаете что-нибудь об этой собакой, свяжитесь с Татьяной по номеру 8-913-755-75-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер