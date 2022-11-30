В Новосибирской области молодые преподаватели в сфере IT начали получать дополнительные 15 тысяч

Выплата положена учителям, стаж работы которых меньше трех лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежемесячную прибавку к зарплате – 15 тысяч рублей, начали получать молодые преподаватели в сфере IT. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области.

Это новая региональная мера поддержки. Ее внедрили как раз по инициативе Минцифры.

Дополнительные 15 тысяч рублей положены учителям, стаж работы которых меньше трех лет. Еще одно обязательное условие – преподавание по направлению «Информатика и вычислительная техника» или «Информационная безопасность».

В этом учебном году прибавку к зарплате получили 30 молодых преподавателей. Десять из них работают в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники.

Как отметил замминистра цифрового развития и связи региона Павел Жучков, данная финансовая поддержка – это хороший стимул для молодых специалистов, желающих трудоустроиться.

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