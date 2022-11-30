Под Новосибирском вспыхнул 100-летний дом на 6 семей

Обошлось без пострадавших. Фото: прокуратура НСО

На станции Мочище под Новосибирском вспыхнул одноэтажный дом 1914 года постройки. В нем проживало 6 семей. Произошло ЧП вечером в среду, 30 ноября.

— Дом не был признан аварийным. Произошло возгорание от печного отопления. В настоящее время пожар локализован, все проживающие расселены у родственников, пострадавших нет, — рассказали в региональной прокуратуре.

Погорельцы разместились у родственников. Фото: прокуратура НСО

В ведомстве добавили, что на место пожара для контроля спецслужб выехал прокурор Новосибирского района Виталия Зулина. Организована проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, в том числе при содержании общедомового имущества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер