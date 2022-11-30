На вокзале Новосибирск-Главный открыли выставку с портретами животных

Выставка продлится до конца декабря. Фото: РЖД

В галерее пригородного вокзала Новосибирск-Главный открыли выставку с фотографиями животных. На стендах разместились лучшие работы ежегодного фотоконкурса «Животные Новосибирского зоопарка».

— Юбилейная 20-я выставка победителей фотоконкурса проходит в рамках празднования 75-летия Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило, — пояснили в РЖД.

Разместили выставку при поддержке АО «Экспресс-пригород». Продлится она до конца декабря. Посетить выставку может любой желающий. Экспозиция бесплатная.

Напомним, что Новосибирский зоопарк объявил конкурс «Новогодняя игрушка-зверюшка». По сообщению зверинца, участникам конкурса предлагается своими руками смастерить елочные игрушки, изображающие животных зоопарка. Всех их разместят на территории зверинца.

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