На вокзале Новосибирск-Главный открыли выставку с портретами животных

Выставка продлится до конца декабря. Фото: РЖД
В галерее пригородного вокзала Новосибирск-Главный открыли выставку с фотографиями животных. На стендах разместились лучшие работы ежегодного фотоконкурса «Животные Новосибирского зоопарка».
— Юбилейная 20-я выставка победителей фотоконкурса проходит в рамках празднования 75-летия Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило, — пояснили в РЖД.
Разместили выставку при поддержке АО «Экспресс-пригород». Продлится она до конца декабря. Посетить выставку может любой желающий. Экспозиция бесплатная.
Напомним, что Новосибирский зоопарк объявил конкурс «Новогодняя игрушка-зверюшка». По сообщению зверинца, участникам конкурса предлагается своими руками смастерить елочные игрушки, изображающие животных зоопарка. Всех их разместят на территории зверинца.
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