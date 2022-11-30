Жителям Новосибирской области в декабре 2022 досрочно выплатят детские пособия

В Новосибирской области жителям досрочно выплатят детские пособия и меры соцподдержки.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Новосибирской области жителям досрочно выплатят детские пособия и меры соцподдержки. Последние выплаты сибиряки получат в декабре 2022 года.
Речь идет о выплатах на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 дет и пособиях для малоимущих беременных женщин.
По линии соцзащиты выплаты поступают до 25 числа каждого месяца. В среднем, сроки проводки выплат по договорным банкам составляют 3 рабочих дня. У банков, договор с которыми не заключен, эти сроки могут быть увеличены.
Выплаты детям с 8 до 17 лет приходят через Пенсионный фонд. Единая дата выплат — 3 число каждого месяца. Те, кто забирают деньги через почту России смогут получить это пособие с 3 по 25 ноября.
С 2023 года пособия на детей будут начисляться по новой схеме. Об этом КП-Новосибирск ранее рассказывала подробнее.
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