Жителям Новосибирской области в декабре 2022 досрочно выплатят детские пособия

В Новосибирской области жителям досрочно выплатят детские пособия и меры соцподдержки. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области жителям досрочно выплатят детские пособия и меры соцподдержки. Последние выплаты сибиряки получат в декабре 2022 года.

Речь идет о выплатах на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 дет и пособиях для малоимущих беременных женщин.

По линии соцзащиты выплаты поступают до 25 числа каждого месяца. В среднем, сроки проводки выплат по договорным банкам составляют 3 рабочих дня. У банков, договор с которыми не заключен, эти сроки могут быть увеличены.

Выплаты детям с 8 до 17 лет приходят через Пенсионный фонд. Единая дата выплат — 3 число каждого месяца. Те, кто забирают деньги через почту России смогут получить это пособие с 3 по 25 ноября.

С 2023 года пособия на детей будут начисляться по новой схеме. Об этом КП-Новосибирск ранее рассказывала подробнее.

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