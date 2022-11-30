Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил и наградил многодетных матерей

Встреча прошла в Центре культуры и отдыха «Победа». Фото: Анатолий Локоть
Многодетных матерей Новосибирска поздравил и наградил мэр города Анатолий Локоть. Мероприятие, приуроченное ко Дню матери, состоялось 30 ноября.
Встреча прошла в Центре культуры и отдыха «Победа». Как рассказал глава Новосибирска в своем Телеграм-канале, женщины получили дипломы и подарки. А еще многодетным мамочкам вручили приглашения на новогоднюю елку в оперный театр.
− Отдельные слова благодарности − приемным семьям, − отметил Анатолий Локоть.
Градоначальник подчеркнул, что новосибирцы берут на воспитание детей с освобожденных территорий – ребят, которые лишились родных и оказались в трудной жизненной ситуации.
В честь новосибирских мам прошел праздничный концерт. На сцене выступали дети из многодетных семей. В конце для гостей мероприятия организовали показ мультфильма.
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