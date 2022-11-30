Новосибирцев просят помочь семье погорельцев, потерявшей дом в ночном пожаре в «Золотой горке». Фото: "Инцидент Новосибирск".

Семье, потерявшей дом в новосибирском СНТ «Золотая горка», нужна помощь неравнодушных новосибирцев. Их кров выгорел дотла. Сами люди чудом остались живы.

– Дом вспыхнул в ночь на 30 ноября в СНТ «Золотая горка». Когда пожарные прибыли на место, он был полностью в огне. Была угроза, что пламя перекинется на соседние строения. Но пожарные этого не допустили. Жильцы стояли и смотрели на полыхающий дом в шоковом состоянии. Они чудом спаслись, – рассказывали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В соцсетях появился призыв о помощи. Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск», все нажитое семьей сгорело дотла.

– Семья (мать, отец, сын) будет рада любой помощи: одежда, обувь, посуда, постельное белье, пледы, подушки, электроприборы. Размер обуви: мужской 43-44. Одежда мужская 50-52,одежда женская: 50-52

Если вы готовы откликнуться и помочь, позвоните по номеру: 8-953-800-12-27 (Татьяна).

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