Новосибирская область получит более 300 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

Более 300 миллионов рублей на расселение аварийного жилья получит Новосибирская область.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 300 миллионов рублей на расселение аварийного жилья получит Новосибирская область. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Ранее регион подал заявку на получение дополнительных средств из федерального бюджета. В итоге заявку одобрили.
Расселению подлежат аварийные дома, расположенные в Новосибирске, Татарске и Новосибирском районе. Обеспечить новым жильем планируют более двух тысяч сибиряков.
Министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов отметил, что благодаря выделенным средствам программу расселения удастся выполнить в срок и в полном объеме.
Аварийными признаны 867 жилых помещений. Получить новое жилье люди должны до 31 декабря 2023 года.
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