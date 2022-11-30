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НовостиОбщество30 ноября 2022 10:42

Новосибирская область получит более 300 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

Заявка уже одобрена
Анастасия ХРОМЫХ
Более 300 миллионов рублей на расселение аварийного жилья получит Новосибирская область.

Более 300 миллионов рублей на расселение аварийного жилья получит Новосибирская область.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 300 миллионов рублей на расселение аварийного жилья получит Новосибирская область. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ранее регион подал заявку на получение дополнительных средств из федерального бюджета. В итоге заявку одобрили.

Расселению подлежат аварийные дома, расположенные в Новосибирске, Татарске и Новосибирском районе. Обеспечить новым жильем планируют более двух тысяч сибиряков.

Министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов отметил, что благодаря выделенным средствам программу расселения удастся выполнить в срок и в полном объеме.

Аварийными признаны 867 жилых помещений. Получить новое жилье люди должны до 31 декабря 2023 года.

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