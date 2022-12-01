«Прятались в мешках»: в Новосибирске отец с сыном вынесли с барахолки одежду на 8 млн рублей

Общий ущерб составил около 8 млн рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске судят банду похитителей, которая 9 месяцев выносила одежду со складов бывшей барахолки. Кражи происходили в период с января по сентябрь 2021 года в здании на улице Докучаева.

По данным следствия, похитители сняли ячейку на складе в одном из торговых комплексов и решили обокрасть соседних предпринимателей. Один из подсудимых попросил своего 20-летнего сына помочь, другой мужчина привлек к делу молодчика с неполным средним образованием.

Вечером молодые люди залезали в мешки, их привозили на склад с товаром и оставляли. Ночью подсудимые вылезали из мешков, перекусывали металлическую сетку, разделявшую ячейки и выносили вещи. Затем продавали их через знакомого в магазине одежды в Ленинском районе.

Видеокамер внутри склада не было, охранники снаружи не подозревали о преступлении. В сентябре потерпевшие предприниматели подкараулили похитителей, и полиция задержала их с поличным. Следователи возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, организованной группой лиц.

Всего под следствие попали пять человек – владелец склада, водители и молодые похитители. Не менее шести раз они выносили товар на сумму около 8 млн рублей: рубашки, брюки, перчатки китайского производства. Ранее участники преступной схемы не были судимы, некоторые из них имеют высшее образование.

- Подсудимые частично признали вину по двум эпизодам на сумму более 2 млн рублей,мы просили суд назначить реальное лишение свободы, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.

Дело рассматривают в Дзержинском районном суде.

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