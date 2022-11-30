ДТП на путях на улице Гурьевской парализовало движение трамваев в Новосибирске

ДТП парализовало движение трамваев. Фото: кадр из видео "АСТ-54"

ДТП на трамвайных путях на улице Гурьевской в Новосибирске парализовало движение трамваев. Произошла авария днем в среду, 30 ноября.

— В результате ДТП с участием седана Toyota Curren блокировано движение трамваев, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Судя по видео, за столкнувшимися на путях легковушками собрались 4 трамвая.

Напомним, что жесткое массовое ДТП с грузовиком, произошедшее сегодня утром на Димитровском мосту, вызвало серьезную пробку. По сообщению Госавтоинспекции, пострадало в аварии два водителя иномарки.

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