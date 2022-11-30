Территорию около фабрики «Синар» в Новосибирске предложили сделать сквером

В Новосибирске предложили облагородить территорию около швейной фабрики «Синар». Фото: Зеленый Новосибирск

В Новосибирске предложили облагородить территорию около швейной фабрики «Синар». Информация появилась на портале «Зеленый Новосибирск».

Речь идет о зоне, расположенной между фабрикой и жилыми домами по улицам Серебренниковской, 16 и Свердлова, 27. Там планируют создать новое пространство для отдыха и прогулок горожан.

Площадь территории составляет более 2,9 тысяч метров квадратных. На ней хотят установить лавочки и урны, сделать прогулочную аллею, создать «карманный» сквер. Также в планах посвятить отдельную зону памяти Алексея Елизова – основателя фабрики.

Новосибирцев пригласили принять участие в обсуждении дизайн-проекта будущего сквера. Состоится оно 2 декабря в зале Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Начало в 17:00.

Также можно внести свои предложения дистанционно. Сделать это можно с 29 ноября по 13 декабря на портале «Зеленый Новосибирск».

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