Новосибирцев просят помочь 7-летнему каратисту, заболевшему раком крови

Семилетний Егор внезапно заболел лейкозом. Фото: Предоставлено БФ "Защити Жизнь"

В Новосибирске 7-летний второклассник Егор заболел лейкозом, болезнь проявила себя внезапно. Молодая семья обратилась за помощью к новосибирцам:

- Ребенок рос абсолютно здоровым, очень любил читать, хорошо играл в шахматы и в 6 лет уже пошел в школу. В ноябре на уроке карате сыну стало плохо, он стал приходить вялый и уставший. Мы сдали анализ крови, худшие опасения подтвердились, – рассказала КП-Новосибирск мам Оксана Богацкая.

Мальчик любит путешествовать, но теперь ему предстоит лечение. Фото: Предоставлено БФ "Защити Жизнь"

Егор с мамой попали в отделение детской онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы, мальчика перевели на дистанционное обучение. Родителям непросто было принять страшный диагноз. А вот мальчик показал себя смелым: стал запоем читать приключенческие книжки и мечтать о путешествиях.

- Егор очень любит путешествия по России. Мы с 8 месяцев стали возить сына в походы на Алтай. Мечтали съездить в Пятигорск, но теперь эти планы пришлось отложить. Сейчас я должна быть рядом с сыном, муж работает в Сибирском региональном центре фехтования имени Станислава Позднякова, мы решили попросить помощи, – сообщила Оксана.

7-летнему Егору нужно пройти детальное обследование в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, чтобы определить причину его болезни. В благотворительном фонде «Защити Жизнь» открыли сбор: стоимость исследования и доставки биоматериала из Новосибирска в Москву составляет 61 тысячу рублей.

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