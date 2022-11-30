Под Новосибирском нашли подростков, которые разбили голову прохожей

Хулиганов нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подростков, которые разбили голову прохожей возле ее дома, нашли полицейские. Об этом в группе «Подслушано Кольцово» рассказала дочь пострадавшей.

Напомним, инцидент произошел вечером в четверг, 24 ноября. Женщина вышла из подъезда дома, расположенного по адресу Никольский проспект, 11. Сибирячка увидела подростка, который внезапно крикнул кому-то: «Бросай!». Вскоре на ее голову упал тяжелый предмет.

Как итог – разбитая голова. Пострадавшей вызвали скорую, позже ей наложили швы.

Дочь сибирячки сообщила, что хулиганов нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Ими оказались подростки 11 и 14 лет.

− Они говорят, что сбрасывали с 13 этажа батарейки и проверяли, как они разбиваются. Также уверяют, что не собирались кидать батарейки в людей, − отметила автор публикации.

Пострадавшая не стала писать на хулиганов заявление. Однако тот случай не сойдет им с рук. Как сообщила дочь женщины, мальчиков поставили на учет в ПДН.

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