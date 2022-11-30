Губернатор Новосибирской области поддержал общественные инициативы детей и молодежи региона

Андрей Травников поддержал общественные инициативы детей и молодежи региона. Фото: правительство НСО
В правительстве Новосибирской области прошло первое заседание Координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи в регионе. В нем поучаствовали представители образовательных учреждений, детских и молодежных организаций.
— Одобряю все инициативы по вхождению различных проектов в РДДМ — чем более яркой и насыщенной будет наша команда в РДДМ, тем лучше, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.
Глава региона добавил, что преимущество Новосибирской области — общественная и гражданская активность. В области много активистов, много различных проектов и программ поддержки со стороны государства. Поэтому власти намерены и дальше поддерживать инициативы людей от активных ветеранов до младших школьников.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер