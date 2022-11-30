Губернатор Новосибирской области поддержал общественные инициативы детей и молодежи региона

Андрей Травников поддержал общественные инициативы детей и молодежи региона. Фото: правительство НСО

В правительстве Новосибирской области прошло первое заседание Координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи в регионе. В нем поучаствовали представители образовательных учреждений, детских и молодежных организаций.

— Одобряю все инициативы по вхождению различных проектов в РДДМ — чем более яркой и насыщенной будет наша команда в РДДМ, тем лучше, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Глава региона добавил, что преимущество Новосибирской области — общественная и гражданская активность. В области много активистов, много различных проектов и программ поддержки со стороны государства. Поэтому власти намерены и дальше поддерживать инициативы людей от активных ветеранов до младших школьников.

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