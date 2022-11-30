Новосибирские полицейские раскрыли кражу двухлетней давности в аэропорту Толмачево

Кражу двухлетней давности, совершенную в аэропорту Толмачево, раскрыли новосибирские полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кражу двухлетней давности, совершенную в аэропорту Толмачево, раскрыли новосибирские полицейские. Об этом сообщили в УТ МВД России по СФО.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. В дежурную часть обратился новосибирец. Мужчина сообщил о том, что у него пропала сумка-клатч. Внутри лежали документы и деньги – 250 тысяч рублей.

Спустя некоторое время был установлен подозреваемый. Им оказался 25-летний уроженец Средней Азии. Выяснилось, что парень прибыл в Новосибирск из Иркутска и из столицы Сибири улетел к себе домой.

Кражу молодой человек совершил, пока ждал своего рейса. Зайдя в туалетную комнату, он обнаружил в одной из кабинок забытую сумку. Однако вместо того, чтобы сообщить о находке сотрудникам аэропорта, он забрал клатч себе и улетел из Новосибирска.

− На протяжении всего времени оперативники не прекращали работать по данному преступлению, и когда подозреваемый прибыл на территорию РФ, а именно в город Иркутск, коллегам была незамедлительно передана ориентировка, − рассказали в МВД.

В итоге парня задержали. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ – «Кража с причинением значительного ущерба». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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