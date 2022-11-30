Отец и сын спасли двух пассажирок рейса Новосибирск – Владивосток

Женщинам стало плохо в полете. Фото: Иван ВИСЛОВ

Отец и сын оказали помощь пассажиркам рейса, следовавшего из Новосибирска во Владивосток. Женщинам стало плохо в полете, рассказали в Телеграм-канале Минздрава Приморья.

История произошла 27 ноября. Спустя некоторое время после взлета самочувствие одной из пассажирок резко ухудшилось. Оказалось, что у нее случилась передозировка лекарством − нитроглицерином.

По счастливой случайности в этом самолете летели два врача-гематолога. Сергей Дубов и его сын Виталий − специалисты Краевой клинической больницы №2 города Владивостока. Они возвращались домой с конференции.

Состояние пассажирки вызывало опасения. У нее сильно упало давление, начались судороги. Более того, женщина была оглушена. Знакомые рассказали, что она страдает сахарным диабетом. В ее сумке обнаружили сахароснижающие средства.

Медикам удалось привести пациентку в чувства. Но на этом потрясения для пассажиров рейса не закончились. Еще одна женщина потеряла сознание – врачи помогли и ей.

− Самолету не пришлось совершать экстренную посадку, борт благополучно приземлился в дальневосточной столице, − отметили в Минздраве.

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