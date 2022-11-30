Секс-коуч из Новосибирска рассказала об участии в телешоу про любовь

Секс-коуч из Новосибирска рассказала об участии на телешоу про любовь. Фото: Горсайт / предоставлено героиней публикации.

Сексолог и стрип-танцовщица из Новосибирска Анастасия Яровикова покорила зрителей телешоу «Влюбись, если сможешь». Девушка рассказала, что случайно зашла на сайт телеканала ТНТ и решила заполнить анкету, когда улетала жить на Бали. Об этом сообщает «Горсайт».

Анастасия заметила, что на проекте ее не разыгрывали, как других участников. Более того, она сразу нашла человека, который оказался ей симпатичен.

– Я очень люблю Новосибирск, мне импонирует и климат, и город, и люди. Но на Бали все более свободные и открытые к общению, общему духовному и материальному развитию, к совместным бизнесам и творчеству, – призналась сибирячка.

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