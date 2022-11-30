Жители новосибирского Академгородка жалуются на холод дома и на работе

По словам местных, виновато во всем местное предприятие, отвечающее за тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители новосибирского Академгородка пожаловались на холод в своих домах и на работе. Они уверены, все дело в местном предприятии, отвечающем за тепло.

— Из шести подъездов в четырех отсутствуют нормальные условия либо температура близка к минимальной. В квартирах от 15 до 17 градусов. Со среды часть дома пытается согреться при помощи обогревателей, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома на улице Мусы Джалиля, 1.

Женщина уверена, местный ФГУП недостаточно топит, поэтому в домах холодно. Жильцы обращались в соответствующие инстанции: ЖЭУ и Управление энергетики и водоснабжения, однако добиться ничего не удалось.

Напомним, что из-за аварии на теплотрассе на пересечении улиц Королева и Промышленной около 14 тысяч человек остались без тепла. Устранить поломку полностью и вернуть тепло удалось только вечером на следующий день. До этого времени 93 многоквартирных дома, детсады и больницы обогревались, чем могли.

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