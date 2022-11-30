Производитель тюбингов для строительства метро повысил производительность на 25%

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Сегодня это ведущее в России предприятие, специализирующееся на литейном машиностроении и участник нацпроекта «Производительность труда». Чтобы добиться снижения себестоимости и сокращения сроков внедрения новой продукции руководители предприятия прошли обучение по программе «Лидеры производительности» и стали внедрять изменения на производстве. Решили начать с участка производства тюбингов для метрополитена - эта продукция поставляется в Москву, Новосибирск, Казань и Челябинск.

- Мы обнаружили лишние перемещения продукции между операциями и подразделениями, а также определили, где технологические операции друг друга дублировали и где образовывался запас незавершенной продукции. В итоге нам удалось сократить время производства тюбингов, совместив некоторые операции и закупив дополнительное оборудование. Также мы снизили количество бракованной продукции с 5 до 2 процентов, - говорит исполнительный директор ООО «Сиблитмаш» Андрей Щенников.

Директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина отметила, что благодаря внедренным решениям на заводе «Сиблитмаш» время протекания производственного процесса сократилось на 15%, а производительность труда повысилась на 25%».

Также в рамках регионального бизнес-конгресса «Территория роста» эксперты Центра провели антикризисный хакатон по производительности. В нем приняли участие более 80 руководителей предприятий. На материале реальных бизнес-кейсов участники протестировали актуальные инструменты господдержки и разработали антикризисные решения.