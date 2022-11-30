Новосибирские депутаты продолжают записываться в добровольцы на спецоперацию

Новосибирские депутаты отправляются в зону СВО. Фото: Личная страница ВК Андрея Панферова.

Среди депутатов Заксобрания Новосибирской области еще есть желающие поехать добровольцами в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на первого вице-спикера областного парламента Андрея Панферова, который возглавляет именной отряд «Вега».

Депутат рассказал, что пока в его отряд вступили вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко, депутаты Заксобрания Сергей Конько и Ярослав Фролов. Также есть еще желающие, но их имена держат в тайне.

Сейчас в зону СВО отбыла оперативная группа примерно из 50 человек. Они изучают обстановку и решают вопросы по размещению отряда.

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